Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Kur’an-ı Kerim ayetleri paylaşarak din-i mübin-i İslam’ı kendi pisliğini örtmek için alet etmeye kalkan Şeyma Subaşı isimli internet ünlüsünün test sonucu pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı kan ve saç örneği vermişti. Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Şeyma Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.