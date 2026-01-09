  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı! Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma.... Kadını yüzünden vurarak öldürmüştü! ABD’li katil polisin kirli sicili ortaya çıktı Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti
Gündem Son dakika! Hakan Fidan ve Yaşar Güler’den SDG çağrı: 10 Mart mutabakatına uy
Gündem

Son dakika! Hakan Fidan ve Yaşar Güler’den SDG çağrı: 10 Mart mutabakatına uy

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika! Hakan Fidan ve Yaşar Güler’den SDG çağrı: 10 Mart mutabakatına uy

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Fidan ve Güler, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz gibi Endonez ve Türkiye arasında ziyaretler gerçekleşmişti. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Türkiye olarak Asya'daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgesel gelişmeleri de kıymetli misaflerimizle bugün ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmekte. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile muazzam sonuçlar aldık. İslam ülkeleri kendi bölgeleri ile aşamalarda samimiyet gösterirse ilermele kaydedebilir olduğunu görmüş olduk.

SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Biliyorsunuz bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Suriye'nin istikrarı konusunda hem fikir olduğumuzu konuştuk. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması önemli."

Fidan’dan sonra söez alan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Suriye’deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek SDG’yi 10 Mart Mutabakatına uymaya çağırdı.  

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23