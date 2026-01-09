Son dakika! Hakan Fidan ve Yaşar Güler’den SDG çağrı: 10 Mart mutabakatına uy

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz gibi Endonez ve Türkiye arasında ziyaretler gerçekleşmişti. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Türkiye olarak Asya'daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bölgesel gelişmeleri de kıymetli misaflerimizle bugün ele aldık. Bunların başında Gazze konusu gelmekte. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile muazzam sonuçlar aldık. İslam ülkeleri kendi bölgeleri ile aşamalarda samimiyet gösterirse ilermele kaydedebilir olduğunu görmüş olduk.

SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

Biliyorsunuz bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Suriye'nin istikrarı konusunda hem fikir olduğumuzu konuştuk. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması önemli."

Fidan’dan sonra söez alan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Suriye’deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek SDG’yi 10 Mart Mutabakatına uymaya çağırdı.