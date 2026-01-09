  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHP'li Rıza Akpolat'a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun
Gündem

CHP'li Rıza Akpolat'a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
CHP'li Rıza Akpolat'a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun

Beşiktaş halkının kaynaklarını suç örgütlerine peşkeş çektiği iddiasıyla cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İbb) uzanan dev bir rüşvet ve yolsuzluk ağıyla sarsılıyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 415 yıl hapsi istenen Akpolat, boğazdaki kaçak yapılara göz yummak için milyonluk rüşvetler topladığı gerekçesiyle yeniden mahkemeye sevk edildi.

Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kirli çarkın nasıl işlediği gün yüzüne çıktı. Mahkemenin sevk yazısında yer alan kan donduran iddialara göre, Rıza Akpolat ve ekibi iş insanlarını adeta haraca bağladı.

Kirli pazarlığın detayları ise şöyle:

  • İş adamından yarım milyon dolar: İş insanı Serdar Bilgili'den 500 bin dolar rüşvet alındığı beyan edildi.
  • Milyonluk haraç: Bazı işletme sahiplerinden "İmar ve ruhsat" kolaylığı adı altında 2 milyon lira nakit para sızdırıldı.
  • Makbuzsuz bağış tezgahı: Rüşvet paralarının, belediyeye ait aşevine bağış yapılıyormuş süsü verilerek elden toplandığı ve hiçbir kayıt tutulmadan Akpolat’ın şoförleri aracılığıyla cebine indirildiği tespit edildi.

Adalet önünde hesap verme vakti

Savcılık, Rıza Akpolat’ın belediye başkanlığı yetkilerini kötüye kullanarak elde ettiği haksız kazançla devasa bir mal varlığı oluşturduğunu vurguladı. Delilleri karartma ve tanıklara baskı yapma ihtimali göz önünde bulundurularak, zaten tutuklu bulunan şüphelinin bu yeni rüşvet dosyasından da tutuklanması talep edildi. Chp'li belediyelerdeki liyakatsizliğin ve yolsuzluk çarkının ulaştığı boyutu gözler önüne seren davanın seyri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

