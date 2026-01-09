  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı! Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk
Gündem Son dakika! İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

Son dakika! İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika! İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi tamamlandı. İmamoğlu’nun tahliye hayalleri suya düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ayrıntılar geliyor... 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23