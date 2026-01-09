  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı! Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma.... Kadını yüzünden vurarak öldürmüştü! ABD’li katil polisin kirli sicili ortaya çıktı Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti
Gündem Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her fırsatta Türkiye’ye "Demokrasi" ve "İfade özgürlüğü" dersi vermeye kalkan batı, konu kendi çıkarları ve halkın haklı talepleri olunca gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Fransa'nın başkenti Paris'te haklarını arayan çiftçilere karşı sergilenen barbarca müdahale, "Avrupa demokrasisi" makyajının ne kadar çabuk döküldüğünü kanıtladı.

Paris'in göbeğinde, dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı önünde barışçıl bir eylem yapmak isteyen Confederation Paysanne sendikası üyeleri, Fransız polisinin orantısız gücüyle karşılaştı. Sendika sözcüleri Stephane Galais ve Thomas Gibert, polis tarafından yerlerde sürüklenerek, sert bir şekilde gözaltına alındı.

Sözde özgürlükler ülkesinde polis terörü

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde polisin şu kirli yöntemleri uyguladığı görüldü:

  • Yerde işkence: Polis, durdurduğu bir kişinin omzuna eliyle baskı uygulayarak yere yapıştırdı.
  • Kadınların feryadı: Olay yerindeki bir kadının "Sokakta barışçıl bir şekilde yürüyorlar" uyarıları polis tarafından görmezden gelindi.
  • Sendikaya sansür: Barışçıl gösteri yapılmasına izin verilmediği gibi, hak arayanların sesi kelepçelerle kesilmeye çalışıldı.

 

Ab-Mercosur anlaşmasına karşı çiftçi isyanı

Fransız çiftçiler haftalardır, Avrupa Birliği (Ab) ile Güney Ortak Pazarı (Mercosur) arasında planlanan ve yerli üreticiyi bitirecek olan serbest ticaret anlaşmasına karşı direniyor.

 

 

Farklı şehirlerden başkente doğru yola çıkan ve Eyfel Kulesi ile Ulusal Meclis önünde seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, hükümetin baskıcı politikalarıyla sindirilmek isteniyor.

Melenchon: "Özgürlükler ihlal ediliyor"

Yaşanan skandala tepki gösteren Boyun Eğmeyen Fransa (Lfi) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, yapılan sert müdahalenin gösteri özgürlüğüne yönelik ciddi bir ihlal olduğunu belirtti. Elysee Sarayı her ne kadar anlaşma aleyhinde oy kullanacağını duyursa da, sahadaki polis şiddeti batının "Özgürlük" iddialarının sadece kağıt üzerinde kaldığını bir kez daha dünyaya ilan etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderme planının ayrıntıları belli oldu
İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderme planının ayrıntıları belli oldu

Dünya

İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderme planının ayrıntıları belli oldu

Fransa'dan Trump'ın Grönland planına sert tepki: "Louisiana'yı alıp sattığımız dönemde değiliz!"
Fransa'dan Trump'ın Grönland planına sert tepki: "Louisiana'yı alıp sattığımız dönemde değiliz!"

Dünya

Fransa'dan Trump'ın Grönland planına sert tepki: "Louisiana'yı alıp sattığımız dönemde değiliz!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23