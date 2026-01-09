Hani bizde gösteri özgürlüğü yoktu onlarda vardı! Fransa’da çiftçiler neye uğradığını şaşırdı

Paris'in göbeğinde, dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı önünde barışçıl bir eylem yapmak isteyen Confederation Paysanne sendikası üyeleri, Fransız polisinin orantısız gücüyle karşılaştı. Sendika sözcüleri Stephane Galais ve Thomas Gibert, polis tarafından yerlerde sürüklenerek, sert bir şekilde gözaltına alındı.

Sözde özgürlükler ülkesinde polis terörü

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde polisin şu kirli yöntemleri uyguladığı görüldü:

Yerde işkence: Polis, durdurduğu bir kişinin omzuna eliyle baskı uygulayarak yere yapıştırdı.

Polis, durdurduğu bir kişinin omzuna eliyle baskı uygulayarak yere yapıştırdı. Kadınların feryadı: Olay yerindeki bir kadının "Sokakta barışçıl bir şekilde yürüyorlar" uyarıları polis tarafından görmezden gelindi.

Olay yerindeki bir kadının "Sokakta barışçıl bir şekilde yürüyorlar" uyarıları polis tarafından görmezden gelindi. Sendikaya sansür: Barışçıl gösteri yapılmasına izin verilmediği gibi, hak arayanların sesi kelepçelerle kesilmeye çalışıldı.

Ab-Mercosur anlaşmasına karşı çiftçi isyanı

Fransız çiftçiler haftalardır, Avrupa Birliği (Ab) ile Güney Ortak Pazarı (Mercosur) arasında planlanan ve yerli üreticiyi bitirecek olan serbest ticaret anlaşmasına karşı direniyor.

Farklı şehirlerden başkente doğru yola çıkan ve Eyfel Kulesi ile Ulusal Meclis önünde seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, hükümetin baskıcı politikalarıyla sindirilmek isteniyor.

Melenchon: "Özgürlükler ihlal ediliyor"

Yaşanan skandala tepki gösteren Boyun Eğmeyen Fransa (Lfi) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, yapılan sert müdahalenin gösteri özgürlüğüne yönelik ciddi bir ihlal olduğunu belirtti. Elysee Sarayı her ne kadar anlaşma aleyhinde oy kullanacağını duyursa da, sahadaki polis şiddeti batının "Özgürlük" iddialarının sadece kağıt üzerinde kaldığını bir kez daha dünyaya ilan etti.