Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı

Terör odaklarına tahliye koridoru

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde askerî durumun sona erdirilmesi amacıyla ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Gece yarısı saat 03.00 itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, sivil halkın can güvenliğini korumayı ve devletin resmi kurumlarını bölgeye yeniden yerleştirmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu detaylar öne çıktı:

Son süre cuma günü: Mahallelerdeki silahlı unsurların bölgeyi terk etmesi için tanınan süre Cuma günü saat 09.00’da doluyor.

Mahallelerdeki silahlı unsurların bölgeyi terk etmesi için tanınan süre günü saat 09.00’da doluyor. Hafif silah şartı: Bölgeden ayrılacak olan grupların yanlarına yalnızca hafif kişisel silahlarını almalarına izin verilecek.

Bölgeden ayrılacak olan grupların yanlarına yalnızca hafif kişisel silahlarını almalarına izin verilecek. Güvenli geçiş: Suriye Arap Ordusu, bu unsurların ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere ulaşana kadar emniyetli şekilde nakledilmesini koordine edecek.

Hukuk düzeni geri dönüyor

Bu hamle ile zorla yerinden edilen Halep halkının evlerine güven içinde dönmesi amaçlanıyor. Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti ve İç Güvenlik Güçleri koordinasyonunda yürütülecek olan tahliye süreci, terör örgütü SDG'nin Halep merkezindeki varlığını tamamen sona erdirecek. Devletin şefkat elini uzattığı bu süreçte, belirlenen takvime uymayan odaklara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.