  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma.... Kadını yüzünden vurarak öldürmüştü! ABD’li katil polisin kirli sicili ortaya çıktı Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "1 Nisan Anlaşması" açıklaması: Bunu görmek umut verici İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip Rezil sözlere edebiyat kılıfı! Ahlaksız Matiz'den Perperişan savunma Trump itiraf etti, hukuk endeksçileri rezil oldu: Akit yine haklı çıktı İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
Gündem Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı
Gündem

Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinde işgal altında tutulan mahallelerin terörden temizlenmesi ve devlet otoritesinin yeniden tesisi için tarihi bir adım attı. Suriye ordusunun kararlı duruşu karşısında tutunamayan silahlı unsurlara, şehri terk etmeleri için süre tanındı.

Terör odaklarına tahliye koridoru

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde askerî durumun sona erdirilmesi amacıyla ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Gece yarısı saat 03.00 itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, sivil halkın can güvenliğini korumayı ve devletin resmi kurumlarını bölgeye yeniden yerleştirmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu detaylar öne çıktı:

  • Son süre cuma günü: Mahallelerdeki silahlı unsurların bölgeyi terk etmesi için tanınan süre Cuma günü saat 09.00’da doluyor.
  • Hafif silah şartı: Bölgeden ayrılacak olan grupların yanlarına yalnızca hafif kişisel silahlarını almalarına izin verilecek.
  • Güvenli geçiş: Suriye Arap Ordusu, bu unsurların ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere ulaşana kadar emniyetli şekilde nakledilmesini koordine edecek.

Hukuk düzeni geri dönüyor

Bu hamle ile zorla yerinden edilen Halep halkının evlerine güven içinde dönmesi amaçlanıyor. Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti ve İç Güvenlik Güçleri koordinasyonunda yürütülecek olan tahliye süreci, terör örgütü SDG'nin Halep merkezindeki varlığını tamamen sona erdirecek. Devletin şefkat elini uzattığı bu süreçte, belirlenen takvime uymayan odaklara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.

Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!
Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!

Gündem

Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!

İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip
İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip

Gündem

İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23