ABB'nin 154 milyonluk konser vurgununda yeni gelişme: 5 tahliye kararına savcılıktan jet itiraz
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki en 154 milyonluk kamu zararı usulsüzlüğü üzerine açılan vurgun davasında tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verilmesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından karara jet hızında itiraz geldi.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 5'i tutuklu 14 sanığın savunmalarını tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme ise tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Hüseyin Zehir, Haluk Erdemir, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın tahliyesine karar verdi.
Verilen tahliye kararlarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği ifade edilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep edildi. Sonraki duruşma 31 Mart'ta görülecek.
