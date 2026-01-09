Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Terör Koridoruna "Diyalog" Makyajı

Sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devletine karşı verilen kararlı mücadeleyi hedef alan Hüseyin Çelik, eli kanlı teröristleri "Kürtlerin temsilcisi" gibi pazarlamaya kalkıştı. Suriye'de yeni yönetimin temsilcileriyle kurulan diplomatik temasları hazmedemeyen Çelik, terör unsurlarıyla masaya oturulması gerektiğini savunarak adeta fitnenin fitilini ateşledi.

Skandal Sözler: Milli Mücadeleye "Zulüm" Dedi!

Türkiye’nin beka mücadelesini "barbarlık" ve "zalimlik" olarak nitelendiren eski bakan, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik tavrımızı eleştirirken şu skandal ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki tüm Kürtleri Pkk ve uzantılarıyla bir tutarak düşman ilan etmek zalimce ve barbarcadır. Mevcut politikalarla 'Terörsüz Türkiye' hayaldir."

Müslüman Kürt halkını, ateist ve bölücü terör örgütünün kucağına iten bu yaklaşım, kamuoyunda "Hüseyin Çelik kimin sözcülüğünü yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Arka Kapıdan Teröre Selam Çaktı

Japon atasözlerinin arkasına sığınarak Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen Çelik, Irak’ın kuzeyi ile kurulan ilişkileri örnek göstererek terör yapılanmalarına kapı aralanmasını istedi. Baas rejimi üzerinden mağduriyet edebiyatı yapan Çelik’in, Türkiye'nin merhamet ve şefkatini teröristleri aklamak için kullanması "pes" dedirtti.