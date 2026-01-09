  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!
Gündem

Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Ak Parti hükümetlerinde görev yapan ancak son dönemdeki çıkışlarıyla şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı İngilizce paylaşımla bir kez daha haddini aştı. Suriye'de taşların yerine oturduğu bir dönemde, terör örgütü Pkk/Ypg’nin uzantısı olan yapıları meşrulaştırmaya çalışan Çelik, Ankara'nın milli güvenlik stratejisine dil uzattı.

Terör Koridoruna "Diyalog" Makyajı

Sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devletine karşı verilen kararlı mücadeleyi hedef alan Hüseyin Çelik, eli kanlı teröristleri "Kürtlerin temsilcisi" gibi pazarlamaya kalkıştı. Suriye'de yeni yönetimin temsilcileriyle kurulan diplomatik temasları hazmedemeyen Çelik, terör unsurlarıyla masaya oturulması gerektiğini savunarak adeta fitnenin fitilini ateşledi.

Skandal Sözler: Milli Mücadeleye "Zulüm" Dedi!

Türkiye’nin beka mücadelesini "barbarlık" ve "zalimlik" olarak nitelendiren eski bakan, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik tavrımızı eleştirirken şu skandal ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki tüm Kürtleri Pkk ve uzantılarıyla bir tutarak düşman ilan etmek zalimce ve barbarcadır. Mevcut politikalarla 'Terörsüz Türkiye' hayaldir."

Müslüman Kürt halkını, ateist ve bölücü terör örgütünün kucağına iten bu yaklaşım, kamuoyunda "Hüseyin Çelik kimin sözcülüğünü yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Arka Kapıdan Teröre Selam Çaktı

Japon atasözlerinin arkasına sığınarak Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen Çelik, Irak’ın kuzeyi ile kurulan ilişkileri örnek göstererek terör yapılanmalarına kapı aralanmasını istedi. Baas rejimi üzerinden mağduriyet edebiyatı yapan Çelik’in, Türkiye'nin merhamet ve şefkatini teröristleri aklamak için kullanması "pes" dedirtti.

1
B.paşalı

Sayın Hüseyin Çelik fetö size konuşmanız için izin vermiş anlaışılan.
