CHP’de adaylık depremi yaşanıyor! Özgür Özel’den ilk büyük sinyal geldi

Sözcü’de yer alan habere göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın üzerinde de soruşturma baskısı olması nedeniyle Özel’in genel başkan olarak doğal aday olduğu belirtiliyor. Öte yandan kulislerde birçok parti kurmayının da “CHP’nin doğal cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanıdır” diyerek Özgür Özel’i aday olması için desteklediği belirtiliyor.