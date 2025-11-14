  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara kulisleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sultanbeyli mitingindeki sert çıkışının ardından hareketlendi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı “Sandıkta yarışalım” çağrısı, parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk açık sinyal olarak yorumlandı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerindeki yargı baskısının artmasıyla birlikte, CHP’de “doğal aday” olarak Özgür Özel ismi giderek daha güçlü şekilde dillendiriliyor.

Foto - CHP'de adaylık depremi yaşanıyor! Özgür Özel'den ilk büyük sinyal geldi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun üzerindeki yargı baskısı nedeniyle engellenmesi durumunda Özel’in doğal aday olarak öne çıkacağı konuşuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ile birlikte yıllarca sürecek yargılamaların, Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyeceği görüşü CHP’yi yeni formül arayışına yöneltti.

Foto - CHP'de adaylık depremi yaşanıyor! Özgür Özel'den ilk büyük sinyal geldi

Özgür Özel önceki günkü Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu milletten özür dilersen, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. ‘Önümüzdeki baharda’ diyorsan baharda, ‘Yok iki ay sonra karda kışta’ diyorsan, karda kışta. Sandığın gelmesine, aday olursan seninle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varım” dedi.

Foto - CHP'de adaylık depremi yaşanıyor! Özgür Özel'den ilk büyük sinyal geldi

Özel’in bu çağrısı parti tabanında “Adaylık için ilk sinyal” olarak değerlendirildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın üzerinde de soruşturma baskısı olması nedeniyle Özel’in genel başkan olarak doğal aday olduğu belirtiliyor. Öte yandan kulislerde birçok parti kurmayının da “CHP’nin doğal cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanıdır” diyerek Özgür Özel’i aday olması için desteklediği belirtiliyor.

