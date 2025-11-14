Haber Merkezi Giriş Tarihi: CHP’de adaylık depremi yaşanıyor! Özgür Özel’den ilk büyük sinyal geldi
Ankara kulisleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sultanbeyli mitingindeki sert çıkışının ardından hareketlendi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı “Sandıkta yarışalım” çağrısı, parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk açık sinyal olarak yorumlandı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerindeki yargı baskısının artmasıyla birlikte, CHP’de “doğal aday” olarak Özgür Özel ismi giderek daha güçlü şekilde dillendiriliyor.