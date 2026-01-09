Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu

  • İSTANBUL
Önümüzdeki yaz sezonunda da Rusların Türkiye'ye akın etmesi beklenirken erken rezervasyonlarla ilgili son veriler ortaya çıktı.

Rus turistlerin Türkiye’ye yönelik ilgisi 2026 bahar ve yaz sezonu için güçlü bir artış gösterdi. Erken rezervasyon verilerine göre, Rusya pazarında Türkiye’ye olan talep geçen yılın aynı dönemine kıyasla arttı. Böylece ön rezervasyon hacmi, pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

 

Türkiye, Rus turistler için yurt dışı destinasyonları arasında liderliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl da ülke, Rusya çıkışlı seyahatlerde ilk sırada yer almıştı. Yerel basın verilerine göre, 2025’in Ocak–Kasım döneminde Türkiye’yi 6,67 milyon Rus turist ziyaret etti. Resmî istatistiklerde farklılıklar bulunsa da, Türkiye’nin Rus pazarı için açık ara en popüler destinasyon olduğu vurgulanıyor.

 

Sektör temsilcileri, 2026 sezonunda hizmet kalitesi, ulaşım kolaylığı ve alışılmış tatil konsepti sayesinde Türkiye’nin Rusya ve BDT ülkelerinden gelen turist sayısında %5–10 arası artış beklediğini ifade ediyor.

 

Kaynak: Oksana Selezneva, Rusya turizm basını

 

