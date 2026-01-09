  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma.... Kadını yüzünden vurarak öldürmüştü! ABD’li katil polisin kirli sicili ortaya çıktı Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan "1 Nisan Anlaşması" açıklaması: Bunu görmek umut verici İşte Halep’teki son gelişmeler! MİT'ten Suriye sınırına yakın takip Rezil sözlere edebiyat kılıfı! Ahlaksız Matiz'den Perperişan savunma Trump itiraf etti, hukuk endeksçileri rezil oldu: Akit yine haklı çıktı İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
Dünya Şara’dan Barzani’ye SDG telefonu: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz
Dünya

Şara’dan Barzani’ye SDG telefonu: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şara’dan Barzani’ye SDG telefonu: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz

Irak Kürt Bölgesel yönetimi lideri Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada Suriye’nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Barzani’yi arayarak SDG işgalindeki Halep’te son durumu ele aldıklarını ve Şara’nın görüşmede Kürtlerin tüm haklarını garanti ettiklerini söylediği vurgulandı,.

Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Şara, 9 Ocak 2026 Cuma günü Mesud Barzani’yi telefonla aradı. Görüşmede Suriye’deki son siyasi gelişmeler ve Halep’teki son durum masaya yatırılırken, her iki lider de istikrarın korunması ve ortak koordinasyonun önemi üzerinde durdu. Şara, görüşmede Kürt halkının Suriye’nin "asli ve temel bir bileşeni" olduğunu vurguladı.

Şara, Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını, ülkedeki diğer bileşenlerle eşit bir şekilde ve hiçbir ayrım gözetmeksizin garanti altına alma konusundaki tam kararlılığını Barzani’ye iletti.

 

BARZANİ’DEN İSTİŞARE ÇAĞRISI

Barzani ise Şara’nın bu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Suriyelilerin tüm kesimleri kucaklayan, herkesin yönetimde söz sahibi olduğu kapsayıcı bir devlet inşa etme arzusuna tam destek verdiğini belirten Barzani, toplumsal barışın korunması ve herkesin çıkarının gözetilmesi için istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti
Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti

Dünya

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti

Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!
Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!

Gündem

Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor!

Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor
Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor

Gündem

Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor

İsrail’in maşası YPG/SDG ateşle oynuyor
İsrail’in maşası YPG/SDG ateşle oynuyor

Gündem

İsrail’in maşası YPG/SDG ateşle oynuyor

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!
İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

Dünya

İran’da iletişim tamamen kesildi! Gelişmeleri Trump açıkladı: Rejim kaçtı!

Pegasus, İran’a yapılacak seferleri iptal etti
Pegasus, İran’a yapılacak seferleri iptal etti

Gündem

Pegasus, İran’a yapılacak seferleri iptal etti

İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü!
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü!

Gündem

İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23