Şara’dan Barzani’ye SDG telefonu: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz

Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Şara, 9 Ocak 2026 Cuma günü Mesud Barzani’yi telefonla aradı. Görüşmede Suriye’deki son siyasi gelişmeler ve Halep’teki son durum masaya yatırılırken, her iki lider de istikrarın korunması ve ortak koordinasyonun önemi üzerinde durdu. Şara, görüşmede Kürt halkının Suriye’nin "asli ve temel bir bileşeni" olduğunu vurguladı.

Şara, Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını, ülkedeki diğer bileşenlerle eşit bir şekilde ve hiçbir ayrım gözetmeksizin garanti altına alma konusundaki tam kararlılığını Barzani’ye iletti.

BARZANİ’DEN İSTİŞARE ÇAĞRISI

Barzani ise Şara’nın bu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Suriyelilerin tüm kesimleri kucaklayan, herkesin yönetimde söz sahibi olduğu kapsayıcı bir devlet inşa etme arzusuna tam destek verdiğini belirten Barzani, toplumsal barışın korunması ve herkesin çıkarının gözetilmesi için istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.