SON DAKİKA
Gündem İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da bir uyuşturucu operasyonu daha! Gözaltılar var

İstanbul, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu ticaretine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takip ile ara yakalamalar neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti eylemine iştiraki bulunan 12 şüpheli hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda olduğunun belirtildiği açıklamada, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

