0553 313 94 23

Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü

Afrika ülkesi Gana'da, futbolun yolsuzluğunu araştıran gazeteci Ahmet Hüseyin Suale, başkent Akra'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:06
Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü

Gana futbolundaki yolsuzluğu araştıan ‘Tiger Eye' (Kaplan Gözü) isimli özel bir araştırma grubunun üyesi olan gazeteci Ahmet Hüseyin Suale, başkent Akra'da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucunu hayatını kaybetti.

Yerel bir medya kuruluşu, Gana'daki futbol liglerindeki yolsuzluğu araştıran bir grubun üyesi olan gazeteci Ahmet Hüseyin Suale'nin başkent Akra'da kimliği belirsiz motosikletli bir grup tarafından açılan ateş sonucunu yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.
Çarşamba gecesi saat 23.00'de Akra'nın Madina banliyösünde, gerçekleşen saldırıda Suale'nin bir kez göğsünden ve bir kez boynundan vurulduğu belirtildi.

Araştırma grubu üyesiydi

Suale, Gana'nın profesyonel futbol liglerindeki yolsuzlukları araştıran ‘Tiger Eye' (Kaplan Gözü) isimli özel bir araştırma grubunun bir üyesiydi.

Daha önce aynı kurumun nakit para hediyeleriyle ilgili hazırladığı gizli rapor, ülke genelinde geniş yankı bulmuş ve Gana Futbol Federasyonu eski başkanının ömür boyu spor yöneticiliğinden men edilmesine giden yolu aralamıştı.

BBC Afrika, Tiger Eye'ı yöneten ve hakkında bazı tartışmaların olduğu gazeteci Anas Aremayaw'ın soruşturmaya dahil olmasıyla ortaya çıkan 2018'deki skandalla ilgili bir belgesel yapmıştı.

'Bunun bedelini ödeyecek'

BBC Afrika'nın belgeselinin yayınlanmasından sonra dönemin milletvekili Kennedy Agyapong, Suale'nin fotoğrafları yaymış ve gazeteciden intikam alacağını duyurmuştu.

Ghana Web haber sitesi üzerinden bir video yayınlayan Agyapong'un görüntülerde gazeteciye yönelik olarak, "Eğer buraya gelirse onu döverim, ne olursa olsun bunun bedelini ödeyecek" dediği görülüyor.

Suale'nin öldürülmesi sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Anas, meslektaşının ve çalışma arkadaşının ölümün ardından sessiz kalmayacağını duyurdu.

Basın mensuplarına yönelik şiddetin nadiren yaşandığı Gana'da, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun verilerine göre, en son bir gazetecinin ölümüyle sonuçlanan saldırı 2015 senesinde gerçekleşmiş.

Öte yandan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun verilerine göre, 2017 yılında Afrika genelinde yalnızca 8 gazetecinin öldürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:06
  1. Gana
  2. Ahmet Hüseyin Suale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    1. Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    2. GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin..
    3. Motosiklet hırsızlığı zanlıları..
    4. "Dream" yakıt ikmali için Bodrum'da
    5. TBMM Genel Kurulu
    6. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    7. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    8. Gürcistan'da kızamık salgını
    9. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri
    10. Sürücünün el frenini çekmediği..
    11. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    12. Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü
    13. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    14. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    15. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    16. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    17. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    18. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    19. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    20. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"