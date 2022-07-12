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Gündem Yollar kan gölüne döndü!
Gündem

Yollar kan gölüne döndü!

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 12:04:00 -
Yollar kan gölüne döndü!

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım" mesajını paylaştı.

7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzda olunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın birinci günü 8, 10 Temmuz bayramın ikinci günü 9, 11 Temmuz bayramın üçüncü günü 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun." dedi.

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