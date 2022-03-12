Yollar buz, seferler iptal, İstanbul felç

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Meteorolojinin bir hafta önce uyardığı kar yağışına karşı önlem almaktan aciz İBB yönetimi, 16 milyonluk megakente yine buz devrini yaşattı. Tuzlama çalışması yapılmadığı için buz pistine dönen yollarda trafik kazaları yaşandı, kış lastiği takmayan İETT otobüsleri kaza üstüne kaza yaptı, seferler iptal edildiği için vatandaşlar ya saatlerce duraklarda bekledi ya da evlerine ulaşabilmek için kilometrelerce yolu yürüdü.

Tuzlama itirafı

Ocak ayındaki karda 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bu yağışta 30 bin ton tuzla kar çalışması yaptıklarını söyleyerek acziyeti gözler önüne serdi. İstanbul’un reklam, algı ve PR çalışmaları ile yönetilemeyeceğini bir kez daha ispatlayan kar yağışında şehrin iki yakasında yaşanan rezaletler şöyle kayıtlara geçti:

Sürücüler evde kalsın!

İmamoğlu’nun “Sürücüler lütfen evlerinde kalsın, çıkmasın” sözünü yanlış anlayan İETT şoförlerinin de evlerinde kalıp vazife başına geçmemesi üzerine, şehirde neredeyse hiçbir sefer yapılamadı. Bazı tramvay seferleri gecikmeli olarak gerçekleşti. Vatandaşlar evine kilometrelerce yolu yürüyerek vardı.

Kar yağışının yolunu kapattığı İETT peronları bile temizlenemedi. Otobüsler kar dolu peron yollarından çıkamadı.

Otobüs patladı!

İstanbullular yolda kalan, yanan, itilen otobüs görüntülerine aşina olurken ilk defa patlayan bir otobüs de görmüş oldu. Sultanbeyli’de yokuşu çıkamayıp kayan İETT otobüsü elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor bölümünde patlama yaşandı.

Sarıyer’de tuzlama çalışması yapılmayan yolda iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşlar itti

E5 Küçükçekmece Gölü mevki, Bakırköy istikametinde yolda ilerlemekte güçlük çeken kar lastiksiz bir diğer İETT otobüsünü 4 İBB görevlisi tarafından yokuş yukarı itilmeye çalışıldı.

Küçükçekmece İkitelli’de kar nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi.

Esenyurt’ta kayganlaşan yolda kayan otomobiller zincirleme kazaya yol açtı. Araçtakilere ilk müdahaleyi, otobüs yokluğu sebebiyle evine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşlar yaptı.

Başka hiçbir otomobilin girmediği metrobüs yolunda bile kayganlaşmaya karşı önlem alınmadı. Haramidere’de kayganlaşan yolda duramayan metrobüs sürücüsü, o esnada yolcu indiren başka bir metrobüse çarptı. 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şoförler bile isyan etti

Şişli’de puz pistine dönen yolda araçlar mahsur kaldı. Trafik polisi ve vatandaşlar yolda kalan araçlara yardım ederek arkadan ittirdi.

Pendik’te karlı yolda mahsur kalan otobüs şoförü bile yolda tuzlama çalışması yapılmaması nedeniyle isyan etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi seferini yapan otobüslerin yolda kalması üzerine sağlıkçılar yürüyerek hastaneye gitti. .

İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın İBB ile uyumlu hareket etmediği sürece karla mücadele başarılı olmaz” diyerek beceriksizliğinin suçunu İstanbullulara yıktı.

Bu defa yemek ayağına geldi

Öte yandan, 23 Ocak’taki kar fırtınasında İngiltere Büyükelçisi ile rakı-balık keyfi yapan İmamoğlu, geleneği bozmadı. AKOM’un günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli tedbirleri bir defa daha almayan CHP’li İmamoğlu’nun bu kez Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile yemek yediği ortaya çıktı. AKOM’daki görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, yemekteki heyette Danimarkalı milletvekilleri de yer aldı.