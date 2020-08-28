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Aktüel Yolda telef olan koyunlarına sarılıp gözyaşı döktü
Aktüel

Yolda telef olan koyunlarına sarılıp gözyaşı döktü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:06:22 -
Yolda telef olan koyunlarına sarılıp gözyaşı döktü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aracın çarpması sonucu 11 koyunu telef olan kadın, kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Domaniç-Tavşanlı kara yolunda seyreden 06 ADF 890 plakalı otomobil, İsmail Karaman'ın Küçükköy mevkisinde yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 11 koyun telef oldu. Otomobilde de hasar meydana geldi.

Durumu öğrenerek gelen İsmail Karaman'ın annesi Nezahat Karaman, bir süre koyunlarının başlarını okşayıp gözyaşı döktü.

Telef olan koyunlar, traktörün kasasına yüklenerek bulundukları yerden kaldırıldı.

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