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Aktüel Yolcusunun ‘Haram’ uyarısına ‘Ben Müslüman değilim’ demişti! Turisti dolandıran taksici men edildi!
Aktüel

Yolcusunun ‘Haram’ uyarısına ‘Ben Müslüman değilim’ demişti! Turisti dolandıran taksici men edildi!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Antalya'da, taksimetreyi açmayarak çok daha az tutacak ücret için 30 dolar talep eden taksici, bir daha takside çalışamayacak. Taksimetreyi niye açmadığını soran ve yaptığının haram olduğunu söyleyen turiste ‘Ben Müslüman değilim’ cevabını veren arsız taksicinin kentteki tüm duraklardan men edildiği öğrenildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medyada bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı yönündeki videoları izleyerek çalışma başlattıklarını açıkladı.

Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Tuncay Alaylı ile irtibata geçerek taksicinin durakta çalışmasını men ettiklerini belirten Alkan, "Oda olarak söz konusu şoförün bir daha taksiye çıkmaması için tüm durakları bilgilendirdik. Bundan sonra takside çalışamayacağını duyurduk. Turist şikayetçi oldu mu, bilmiyorum. Videolar sosyal medyada paylaşıldı" dedi.

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Yorumlar

Ayşe

Antalya'da bir taksicinin turisti dolandırmaya çalıştığı videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından oda başkanı Mehmet Ali Alkan'ın harekete geçmesi güzel bir haber. Bu tür hain insanların milletimize ve ülkemizin itibarına zarar vermesini engellemek hepimizin görevidir. Şoförün men edilmesi taksicilik mesleğine saygı duyup dürüstlükten uzaklaşmayanların moralini yükseltecektir.
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