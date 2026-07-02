Yolcusunun ‘Haram’ uyarısına ‘Ben Müslüman değilim’ demişti! Turisti dolandıran taksici men edildi!

Antalya'da, taksimetreyi açmayarak çok daha az tutacak ücret için 30 dolar talep eden taksici, bir daha takside çalışamayacak. Taksimetreyi niye açmadığını soran ve yaptığının haram olduğunu söyleyen turiste ‘Ben Müslüman değilim’ cevabını veren arsız taksicinin kentteki tüm duraklardan men edildiği öğrenildi.