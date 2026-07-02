  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7 milyonluk haram parayı bölüşmüşler Eski uçaklar, yeni savaşlar Hava savaşlarında dengeleri değiştirdik İletişim Başkanlığı’ndan 15 Temmuz Seferberliği Ongun, suç ortağının önüne yattı Palantir'in kurucusu Siyonist Karp teyit etti ABD büyük ortak Erdoğan tüm cumhurbaşkanı adaylarını solladı! İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı! Özgür Özel'e soğuk duş! O isimler CHP'de kalacak! Kur’an kursu öğreticileri mağduriyet yaşıyor! 23 yıllık Türk tekstil devi iflas etti!
Gündem Bunlar mı milliyetçi muhafazakar parti? Kur’an'a hakaret eden soytarıya Müsavat kalkanı
Gündem

Bunlar mı milliyetçi muhafazakar parti? Kur’an'a hakaret eden soytarıya Müsavat kalkanı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Partisine sahip çıkamayan İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıyı sahiplendi.

Ortalıkta "milliyetçi muhafazakar partiyiz" diye dolanan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletin inancına saygısı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Partisine sahip çıkamayan Dervişoğlu, Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıyı sahiplendi.

 

Suratı kızarmaya Müsavat Dervişoğlu, Deniz Göktaş isimli haramzadeye şu ifadelerle sahip çıktı:

“Biz vatanını seven aklı hür bir gençlik istiyoruz.

Onların yaptığı, espri yapanı sorgusuz sualsiz içeri atmaktır.

Bu kirli tezgahlara tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim.”

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti!
Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti!

Gündem

Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti!

Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'
Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'

Siyaset

Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'

TBMM'de Göktaş gerginliği! CHP utanmadan soytarıyı savundu
TBMM'de Göktaş gerginliği! CHP utanmadan soytarıyı savundu

Gündem

TBMM'de Göktaş gerginliği! CHP utanmadan soytarıyı savundu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23