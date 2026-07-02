Bunlar mı milliyetçi muhafazakar parti? Kur’an'a hakaret eden soytarıya Müsavat kalkanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Partisine sahip çıkamayan İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıyı sahiplendi.
Ortalıkta "milliyetçi muhafazakar partiyiz" diye dolanan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletin inancına saygısı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Partisine sahip çıkamayan Dervişoğlu, Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıyı sahiplendi.
Suratı kızarmaya Müsavat Dervişoğlu, Deniz Göktaş isimli haramzadeye şu ifadelerle sahip çıktı:
“Biz vatanını seven aklı hür bir gençlik istiyoruz.
Onların yaptığı, espri yapanı sorgusuz sualsiz içeri atmaktır.
Bu kirli tezgahlara tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim.”