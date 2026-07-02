Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletine bağlı San Pedro Huamelula kasabası, her yıl düzenlenen ve dünya basınında geniş yankı uyandıran geleneksel bir festivale daha ev sahipliği yaptı. Bölgenin en köklü inanışlarından birini yaşatan kasabanın Belediye Başkanı Daniel Gutiérrez, yerel halkın kutsal kabul ettiği ve "prenses" olarak adlandırdığı dişi bir timsahla sembolik olarak dünyaevine girdi.

Yerel halkın geleneksel nakışlı kıyafetleriyle katıldığı tören, kasaba sokaklarında bir festival havası estirdi. Nikah öncesinde dişi timsaha özel olarak tasarlanmış beyaz bir gelinlik ve duvak giydirildi. Tören esnasında herhangi bir kazanın yaşanmaması amacıyla timsahın ağzı kalın bağlarla sıkıca kapatıldı.

DUALAR EDİLDİ, GELİNİ ÖPTÜ

Müzikler, yerel danslar ve dualar eşliğinde kasaba merkezinde gezdirilen "gelin", daha sonra nikahın kıyılacağı alana getirildi. Belediye Başkanı Gutiérrez, yüzlerce davetlinin huzurunda timsahı öperek asırlık ritüeli eksiksiz bir şekilde tamamladı.

Kökenleri yaklaşık 230 yıl öncesine, İspanyol sömürge dönemi öncesine kadar uzanan bu ilginç ritüel, bölgede yaşamış Chontal ve Huave yerli toplulukları arasındaki tarihi barışı ve birleşmeyi sembolize ediyor. Bölgedeki köklü inanışa göre kasabanın belediye başkanı Chontal topluluğunun kralını, dişi timsah ise doğayı ve toprağı temsil eden Huave topluluğunun prensesini simgeliyor. Bu iki gücün sembolik evliliği sayesinde doğanın dengesinin korunacağına; toprağa bol yağmur, tarlalara bereketli hasat, denizdeki balıkçılara ise bol rızık geleceğine inanılıyor.

Nikah töreninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Gutiérrez, "Bu törenle aslında iki köklü kültürün asırlar önce sağladığı barışı ve birleşmeyi yeniden kutluyoruz. Atalarımızdan kalan bu mirası yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Bize bereket getirmesini umuyoruz" dedi.