Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki

Gazeteci-Yazar Kenan Alpay Akit TV’de Yusuf Ozan Demir tarafından sunulan Derin Kutu programında İslam’a ve Kur'an'a hakaretler yağdıran sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında sert eleştirilerde bulundu. Alpay, "Eğer Mustafa Kemal’le ilgili espri yapsaydı, sahneden inmeden koluna kelepçe takılır, tüm gazetelerde ve televizyonlarda yanına iki tane polis kafasını yere bastırarak gözaltına alınma resimleri ve videoları yayınlanırdı" dedi.

Ülkede Mustafa Kemal'i koruma kanunu olduğunu ancak İslam'ı koruma kanunu bulunmadığını ifade eden Kenan Alpay şunları söyledi:

“Türkiye’de kanunlar, İslam’a ve Müslümanlara hakaretin önünü açıyor. Kur'an-ı Kerim yerine Mustafa Kemal Mustafa Kemal’le ilgili espri yapsaydı, sahneden inmeden koluna kelepçe takar, tüm gazetelerde ve televizyonlarda yanına iki tane polis kafasını yere bastırarak gözaltına alınma resimleri ve videoları yayınlanırdı. Ama İslam’ın, müslümanın sahibi yok. Devlet böyle bir mantıkla yaklaşmıyor. Ben demiyorum ki devlete birisine böyle yapsın. Mustafa Kemal’i koruma kanunu var. İslam’ı koruma kanunu yok... Madem bu tür sanatçılar siyasi espri yapmayı çok seviyor, madem sanatçılar fikir ve düşünde alanında cesaretle özgürlük mücadelesi veriyor, madem her türlü tabuya, dogmaya karşı mücadele veriyorlar o halde neden Alevilik veya Yahudilik ile alakalı böylesi "espriler" yapmıyorlar? Alevilerin inancını, ritüellerini, sembollerini de böylesi çirkin şovların malzemesi yapabilirler mi? Hayır yapmazlar, yapamazlar. Yahudilik hakkında, Musevi gelenekleri hakkında, Siyonizm hakkında neden ağızlarını açmıyorlar? Böyle rezillikler sergilesinler demiyorum ama bu iğrenç psikolojik savaş taktiklerinin inatla ve sistematik olarak İslami değerlere ve sembollere karşı sergilendiğini net olarak gördüğümüzü bilsinler istiyoruz. İslami değerler ve semboller sahipsiz değildir. İstedikleri yerde, istedikleri biçimde nefret kusmalarına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz."