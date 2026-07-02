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İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

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İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark eden temizlik görevlileri, ağzı bağlanıp atılan poşetteki 5 yavru kediyi kurtardı.

#1
Foto - İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Tozkoparan Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerden birinden gelen sesleri fark etti.

#2
Foto - İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Yavru kedilerin sesini duyan temizlik işçileri, çöpten aldıkları ağzı bağlı bir poşeti açtıklarında 5 yavru kediyi gördü.

#3
Foto - İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Kediler hava alması için poşetten çıkarılarak, durum belediyenin veterinerlerine haber verildi.

#4
Foto - İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

#5
Foto - İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

#6
Foto - İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı

Yeniden hayata tutunan kedilerin büyüdükten sonra sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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