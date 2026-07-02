İnsan bunu yapabilir mi? Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark eden temizlik görevlileri, ağzı bağlanıp atılan poşetteki 5 yavru kediyi kurtardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen sesleri fark eden temizlik görevlileri, ağzı bağlanıp atılan poşetteki 5 yavru kediyi kurtardı.
Tozkoparan Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerden birinden gelen sesleri fark etti.
Yavru kedilerin sesini duyan temizlik işçileri, çöpten aldıkları ağzı bağlı bir poşeti açtıklarında 5 yavru kediyi gördü.
Kediler hava alması için poşetten çıkarılarak, durum belediyenin veterinerlerine haber verildi.
Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yeniden hayata tutunan kedilerin büyüdükten sonra sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.
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