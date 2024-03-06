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Yerel Yolcunun bacağındaki alçıyı açan polisler gözlerine inanamadı!
Yerel

Yolcunun bacağındaki alçıyı açan polisler gözlerine inanamadı!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 21:49:00 - 2024-03-06 21:52:10

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis ekipleri gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Koltuk değnekli ayağı alçılı yolcudan şüphelenen polisler yaptıkları arama sonucunda zanlının alçıdaki ayağının altında 293,84 gram eroin ele geçirdi.

Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimiz güzergâhını kullanarak Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; 4 Mart 2024 günü uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde yolcu konumunda bulunan koltuk değnekli, ayağı alçılı şahsın şüpheli tavırları sebebiyle ayağındaki alçının içi kontrol edildiğinde; 293,84 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıssa işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış, Muş İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.


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