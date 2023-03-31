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Gündem Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Görenler inanamadı
Gündem

Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Görenler inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 10:57:00 -
Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Görenler inanamadı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolcu otobüsünde 15 sincap yavrusu ele geçirildi. Ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde "Maşa" isimli köpek ile arama yapıldı.

Aramada bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu.

Jandarma HAYDİ ekipleri, sincapları doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sincapları Siirt'ten bir kişinin, Adana'ya götürmek üzere ücret karşılığı otobüs firmasına teslim ettiği belirlendi.

 
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