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Yerel Yolcu otobüsünde bulundu! Yağ kutusunun içinden çıkan şoke etti
Yerel

Yolcu otobüsünde bulundu! Yağ kutusunun içinden çıkan şoke etti

Kayseri'de yolcu otobüsündeki bitkisel yağ kutusu içerisine gizlenen sentetik uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 22:11:00 - 2022-11-15 22:47:07

Kayseri'de yolcu otobüsündeki bitkisel yağ kutusu içerisine gizlenen sentetik uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle batı illerinden kente gelen 2 kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri-Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Yağ kutusundan uyuşturucu çıktı

Dedektör köpeğin katılımıyla arama yapan ekipler, bir sırt çantasının içerisindeki bitkisel yağ kutusu içerisine gizlenen 547,30 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alınan E.A. ile M.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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Yorumlar

Mikail

Bakanım hadım edelim hadım böyleleri birdaha gün ışığı görmesin cezası madenden çıkmamak olsun dünyadaki en ağırın iki üç katı olsun inşallah...
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