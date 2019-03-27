0553 313 94 23

Yolcu otobüsü ve TIR, Ataköy'de üst geçide sıkıştı!

İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Ataköy semtinde, TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:31
Yolcu otobüsü ve TIR, Ataköy'de üst geçide sıkıştı!

Bakırköy’de bir tır yol güzergâhında olan tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin tırı kurtarma çalışmaları yaptığı sırada alt geçitten geçmek isteyen tur otobüsü de geçitte bulunan engele takılınca yol araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları ardından her iki araç da kurtarılırken şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi Strazburg Caddesi üzerinde tren alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre 31 GV 293 plakalı TIR yakında bulunan bir limana yük bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçti. Yol üzerinde seyir halindeyken tren alt geçidinden geçeceği sırada tır alt geçidin engeline takıldı. Durumu fark eden sürücü, olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler TIR'ın takıldığı noktada kurtarma çalışmalarına başladı.

TIR kurtarılmaya çalışılırken tur otobüsü sıkıştı

Bu sırada aynı cadde üzerinden gelen 31 SIA 50 plakalı tur otobüsü tırın mahsur kaldığı geçitten geçmek isterken oda tren alt geçidinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tur otobüsü üzerinde değerlendirmesi sonrası kurtarılan otobüs yoluna devam ederken tırın kurtarılma çalışmaları sürdürüldü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmaları ardından tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek yol güvenliğini sağladı. Belediye ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

“Alt geçidin burada bu ilave yoktu"

Tır sürücüsü Yahya Hatay, “ Ben limandan çıktım, dönüş yaptım buradan geçiş yaparken sıkıştım. Şimdi de otobüs sıkıştı. Alt geçidin burada bu ilave yoktu. Daha önce buradan çok geçiş yaptım. Birçok araçla geçiş yapmıştım” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:31
  1. Hatay
  2. İstanbul
  3. Bakırköy
  4. Ataköy
  5. Üst geçit
  6. trafik kazası
  7. Otobüs ve TIR üst geçide sıkıştı
  8. kurtarma çalışmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
    1. Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü..
    2. Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”
    3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    4. Erdoğan: "Kandil'de kaçacak delik..
    5. Eski genel müdürlerden Kardemir’e..
    6. Fişleme çağrısı yaptı: Müslümanların..
    7. Genç kızın iç çamaşırında 275 gram..
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde..
    10. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    11. AK Parti'li Budak'ın şehit edilmesi..
    12. MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni..
    13. "Kuru kayısılar daha uzun süre..
    14. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de..
    16. Brüksel'de taşımacılardan protesto
    17. "Tralleis, 12 aylık kazı alan..
    18. Siyonist İsrail'in hava saldırısında..
    19. Hayvan hırsızları Mobese'den bulundu
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    21. Menderes OSB başvurusu seçimden sonraya
    22. Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
    23. Borsa günü sert düşüşle tamamladı
    24. Bakan Yardımcısı İnce: “Bölgeye örnek..
    25. Borsa günü düşüşle tamamladı
    26. Koruma altındaki tarihi köprü parka..
    27. Fatsa Huzurevi için imza protokolü
    28. Galatasaray'a UEFA'dan şok! Rapor..
    29. Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat..
    30. Korean Air hissedarları başkanın..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek