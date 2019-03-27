Yolcu otobüsü ve TIR, Ataköy'de üst geçide sıkıştı!

Bakırköy’de bir tır yol güzergâhında olan tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin tırı kurtarma çalışmaları yaptığı sırada alt geçitten geçmek isteyen tur otobüsü de geçitte bulunan engele takılınca yol araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları ardından her iki araç da kurtarılırken şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi Strazburg Caddesi üzerinde tren alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre 31 GV 293 plakalı TIR yakında bulunan bir limana yük bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçti. Yol üzerinde seyir halindeyken tren alt geçidinden geçeceği sırada tır alt geçidin engeline takıldı. Durumu fark eden sürücü, olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler TIR'ın takıldığı noktada kurtarma çalışmalarına başladı.

TIR kurtarılmaya çalışılırken tur otobüsü sıkıştı

Bu sırada aynı cadde üzerinden gelen 31 SIA 50 plakalı tur otobüsü tırın mahsur kaldığı geçitten geçmek isterken oda tren alt geçidinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tur otobüsü üzerinde değerlendirmesi sonrası kurtarılan otobüs yoluna devam ederken tırın kurtarılma çalışmaları sürdürüldü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmaları ardından tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek yol güvenliğini sağladı. Belediye ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

“Alt geçidin burada bu ilave yoktu"

Tır sürücüsü Yahya Hatay, “ Ben limandan çıktım, dönüş yaptım buradan geçiş yaparken sıkıştım. Şimdi de otobüs sıkıştı. Alt geçidin burada bu ilave yoktu. Daha önce buradan çok geçiş yaptım. Birçok araçla geçiş yapmıştım” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.