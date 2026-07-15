  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Bunların idam edin! İstanbul'da mide bulandıran skandal Savcı hepsine tutuklama istedi! Çankaya Belediye Başkanı Güner ile 30 şüpheli adliyede! Pasifik Ateş Çemberi’nde korkutan sarsıntı! 6,2 büyüklüğünde deprem ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı Ak Parti’li Yüce’nin ‘Allah’ın rızasına uygun kıyafet’ çağrısına Dilipak’tan destek: İçlerindekini dışa vuruyorlar! Önce içlerinin temizlenmesi gerek! Mecliste kabul edildi: İşte yeni en düşük emekli aylığı... AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Baş döndüren devir trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ ile mücadelede asla geri adım yok! Zekai Aksakallı, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Aktüel Milas alev alev yanıyor! Günün ilk ışıkları felaketin boyutunu gösterdi
Aktüel

Milas alev alev yanıyor! Günün ilk ışıkları felaketin boyutunu gösterdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Muğla Milas'ta dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Kaplankaya bölgesine kadar ilerledi. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bir otel ve bir tatil sitesi tahliye edilirken, yaklaşık bin 120 kişi güvenli alanlara sevk edildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde gece boyunca süren orman yangınının bıraktığı tahribat, sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen mücadelede alevlerin önü karşı ateş yöntemiyle kesilmeye çalışılırken, sabahın ilk saatlerinde yeniden havalanan 6 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

 

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.

 

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

 

Yangının ulaştığı Kaplankaya bölgesinde söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişinde güvenlik nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandı. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen bazı kişilerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmaması üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı.

 

Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5’i kontrol altına alınırken, Milas’taki yangına yönelik söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı
Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı

Dünya

Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı

Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu
Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu

Aktüel

Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu

Ankara Kalesi çevresinde ot yangını
Ankara Kalesi çevresinde ot yangını

Yerel

Ankara Kalesi çevresinde ot yangını

Konyalıları korkutan yangın
Konyalıları korkutan yangın

Yerel

Konyalıları korkutan yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23