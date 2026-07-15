Milas alev alev yanıyor! Günün ilk ışıkları felaketin boyutunu gösterdi

Muğla’nın Milas ilçesinde gece boyunca süren orman yangınının bıraktığı tahribat, sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen mücadelede alevlerin önü karşı ateş yöntemiyle kesilmeye çalışılırken, sabahın ilk saatlerinde yeniden havalanan 6 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının ulaştığı Kaplankaya bölgesinde söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişinde güvenlik nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandı. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen bazı kişilerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmaması üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5’i kontrol altına alınırken, Milas’taki yangına yönelik söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.