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Gündem Aynı derin yapının farklı yüzleri: “FETÖ, Ergenekon, Balyoz Karahahasanoğlu: Darbecilerin ortak hedefi Erdoğan'dı
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Aynı derin yapının farklı yüzleri: “FETÖ, Ergenekon, Balyoz Karahahasanoğlu: Darbecilerin ortak hedefi Erdoğan'dı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Aynı derin yapının farklı yüzleri: "FETÖ, Ergenekon, Balyoz Karahahasanoğlu: Darbecilerin ortak hedefi Erdoğan'dı

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla kaleme aldığı yazısında, FETÖ, Ergenekon ve Balyoz yapılanmalarının birbirinden bağımsız değil, aynı "derin yapı" anlayışının farklı versiyonları olduğunu belirtti. Karahasanoğlu, bu yapıların farklı dönemlerde birbirleriyle mücadele etseler de ortak hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Yazısında FETÖ'nün devlet içerisine onlarca yıl boyunca sistemli şekilde yerleştiğini hatırlatan Karahasanoğlu, örgütün yalnızca kendi başına değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Karahasanoğlu, "FETÖ derin devletin bir versiyonudur. CIA kuklası bir yapıdır. Ergenekon'dan da Balyoz'dan da ayrı düşünülmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepsinin hedefi Erdoğan'dı"

Ergenekon, Balyoz ve FETÖ'nün zaman zaman birbirleriyle mücadele ettiklerini ancak bunun güç paylaşımı kavgası olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, üç yapının da farklı dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeyi hedeflediğini belirtti.

Karahasanoğlu, bu örgütlerin birbirlerini tasfiye etmeye çalışırken asıl amaçlarının devlet üzerindeki hâkimiyeti ele geçirmek olduğunu söyledi.

"FETÖ'nün tasfiyesi Erdoğan sayesinde mümkün oldu"

Ali Karahasanoğlu, Türkiye'de FETÖ'nün devlet kurumlarından temizlenebilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı mücadelesi sayesinde mümkün olduğunu ifade ederek, "Tayyip Erdoğan olmasaydı FETÖ devletten tasfiye edilemezdi." görüşüne yer verdi.

Muhalefete eleştiri

Yazısında CHP ve muhalefeti de eleştiren Karahasanoğlu, darbe süreçlerinde sol siyasi hareketlerin darbecilerden hesap sorulmasına destek vermediğini ayrıntıları ile yazdı.

Karahasanoğlu, günümüzde de FETÖ mensupları, Ergenekon ve Balyoz çevrelerinden bazı isimlerin farklı siyasi aktörler etrafında ortak söylemler geliştirdiğini öne sürerek, bu yapıların Erdoğan karşıtlığında buluştuğunu belirtti.

"15 Temmuz'un 10. yılında ders çıkarılmalı"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına dikkat çeken Karahasanoğlu, Türkiye'nin darbe dönemleriyle yüzleşmeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Derin yapıların farklı isimlerle yeniden güç kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Karahasanoğlu, milletin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişin unutulmaması çağrısında bulundu.

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