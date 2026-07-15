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Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Kastamonu’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Kastamonu’da okunan bin 375 hatmin duası şehitlikte yapıldı.

#1
Foto - Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenleniyor.

#2
Foto - Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı

Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi.

#3
Foto - Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, il protokolü, şehit yakınları, gazilerin ve vatandaşların katıldığı programda Kur'an'ı Kerim tilaveti icra edildi. 15 Temmuz şehitleri için Kastamonu'da okunan bin 375 hatmin de duası yapıldı. Şehitlikte yapılan dualarla şehitler anıldı.

#4
Foto - Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı

Daha sonra Vali Meftun Dallı, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Anma programına katılan şehit yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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