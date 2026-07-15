Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı: Bin 375 hatimin duası yapıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Kastamonu’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Kastamonu’da okunan bin 375 hatmin duası şehitlikte yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Kastamonu’da şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Kastamonu’da okunan bin 375 hatmin duası şehitlikte yapıldı.
Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenleniyor.
Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, il protokolü, şehit yakınları, gazilerin ve vatandaşların katıldığı programda Kur'an'ı Kerim tilaveti icra edildi. 15 Temmuz şehitleri için Kastamonu'da okunan bin 375 hatmin de duası yapıldı. Şehitlikte yapılan dualarla şehitler anıldı.
Daha sonra Vali Meftun Dallı, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Anma programına katılan şehit yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
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