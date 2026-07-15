Her pisliğin altından bu isim çıkıyor! AHBAP dünyanın en büyük sanal kumar baronu ve pisliği Veysel Şahin'in paralarını aklamış!

Yorumcu Sinan Sungur, Ahbap Derneği ve sanatçı Haluk Levent hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Sungur, yürütülen sürecin yalnızca mali usulsüzlüklerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda muhalif seçmenin duygularının istismar edildiği "kurgulanmış siyasi bir operasyon" olduğunu öne sürdü. Sungur, açıklamalarında dünyanın en büyük sanal bahis baronu milyonlarca ailenin yuva yıkanı Veysel Şahin ismini de gündeme taşıdı.

"Güven Duygusu İstismar Edildi"

Sungur, Haluk Levent'in yıllar içerisinde kamuoyunda güçlü bir güven markası haline getirildiğini savundu. İzmir Marşı, muhalif kimlik ve özellikle afet dönemlerinde öne çıkan "devlet yok, Ahbap var" söylemlerinin toplumda güven oluşturmak amacıyla kullanıldığını iddia eden Sungur, "Şeyh uçmaz, mürit uçurur" sözünü hatırlatarak, bazı sanatçı ve medya figürlerinin de bu algının oluşmasına katkı sağladığını öne sürdü.

İmamoğlu ve Siyasi Bağlantı İddiası

Sungur, Ahbap'ın 2023 seçimleri öncesinde muhalefetin alternatif güç merkezlerinden biri haline getirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Ece Güner üzerinden gerçekleştiğini öne sürdüğü para trafiğinin sıradan bir avukatlık ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Sungur, bunun siyasi koruma mekanizmasının parçası olduğunu ileri sürdü.

Haluk Levent'e Hatay milletvekilliği adaylığı teklif edildiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Sungur, bunu söz konusu finansal ve siyasi ağ içerisinde bir ödüllendirme girişimi olarak yorumladı.

"Kara Para Aklama Ağı" İddiası

Sungur, açıklamalarında yasa dışı bahis baronu olduğu öne sürülen Veysel Şahin ismini de gündeme taşıdı.

Ahbap'ın yardım faaliyetleri görüntüsü altında kara para aklama amacıyla kullanıldığını iddia eden Sungur, özellikle 60 milyon dolarlık bağış üzerinden oluşturulduğunu öne sürdüğü finansal yapının, gerçek bağışlarla harmanlanarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığını savundu.

"Yardım Kültürü Zarar Görüyor"

Yorumcu, tartışmaların en büyük zararının toplumdaki yardımseverlik kültürüne verildiğini söyledi.

Sungur, bu tür iddiaların insanların zekât, fitre ve sadaka gibi yardımlara olan güvenini sarsacağını belirterek, "Asıl çalınan sadece para değil, gelecekteki dayanışma ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.

Destek Veren İsimlere Çağrı

Sinan Sungur, açıklamalarında Fatih Altaylı, Oğuzhan Uğur ve Ahbap'a destek veren diğer kamuoyu önündeki isimlere de çağrıda bulundu.

Sungur, "Hata yaptık, yanıldık" açıklaması yapmayan kişilerin kamuoyu önünde hesap vermesi gerektiğini savunurken, vatandaşların artık hiçbir kişi veya ünlünün referansıyla bağış yapmaması gerektiğini ifade etti.