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Dünya İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi
Dünya

İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi

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İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi

İranlı yetkili yaptığı açıklamada "ABD, Ahvaz kentinde bir kaç noktaya saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın güneybatısında Basra Körfezinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, ABD'nin Ahvaz kentinin bir kaç noktasına saldırısı düzenlediğini söyledi.

 

Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda da 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Saldırılar sonucu yaralanma veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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