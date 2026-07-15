Erkek arkadaşı lüks restorana götürdü, kalçasının yarısını ameliyatla aldılar

ABD'nin Mississippi eyaletinin Brookhaven şehrinde yaşayan 47 yaşındaki Lacey Pepper, vücuduna hızla yayılan et yiyen bakteri nedeniyle ölümden döndü. Doktorların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirttiği kadın, enfeksiyon nedeniyle sol kalça ve bacak bölgesindeki dokuların önemli bir kısmını kaybetti. Hastaneye başvurduğunda durumu hızla kötüleşen ve acil serviste üç gün boyunca bilinci kapalı kalan Lacey Pepper'a, "nekrotizan fasiit" olarak bilinen et yiyen bakteri teşhisi konuldu.

Hastalığın yayılmasını durdurmak amacıyla hızla ameliyata alınan Pepper'ın sol bacağından, kasık ve kalça bölgesinden ölü dokular temizlendi. Bu operasyonlar sonucunda sol kalçasının, üst bacağının ve genital bölgesinin sol tarafındaki dokuların yaklaşık yüzde 25'ini kaybetti. Başka bir hastaneye sevk edilen kadın, bacağındaki derinin yeniden oluşturulabilmesi için iki ay içinde 17 operasyon geçirdi ve taburcu olduktan sonra yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı.

SEBEBİ LÜKS YEMEK MİYDİ?

Uzmanlar, ölümcül et yiyen bakterinin vücuttaki küçük kesikler, böcek ısırıkları ya da az pişmiş veya çiğ deniz ürünleri tüketimi yoluyla bulaşabileceğini vurguladı. Vücudunda herhangi bir yara ya da kesik bulunmadığını, denize veya havuza da girmediğini vurgulayan Pepper, hastalığa yakalanmadan bir hafta önce erkek arkadaşıyla Maryland'de lüks bir restoranda yediği kızarmış karidesin enfeksiyona yol açmış olabileceğini düşünüyor.

Doktorların da bakterinin kaynağını kesin olarak tespit edemediğini ifade eden Pepper, kabuklu deniz ürünlerinin nekrotizan fasiite neden olabileceğini ancak kesin sebebin bilinmediğini söyledi. Pepper, vücudunda şüpheli bir yara, kabarcık veya çıban fark eden herkesin hastalık ilerlemeden vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği uyarısında bulundu.