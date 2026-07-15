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Gündem Gazze'de ateşkese rağmen ölüm yağdı! Siviller yine hedefte
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Gazze'de ateşkese rağmen ölüm yağdı! Siviller yine hedefte

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Gazze'de ateşkese rağmen ölüm yağdı! Siviller yine hedefte

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen işgal ordusu İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda gün içinde en az 13 Filistinli hayatını kaybetti. Yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar ile Cibaliya'daki polis noktası vurulurken, çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor. Sağlık kaynaklarına göre gün içinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti. Çadır kentler, mülteci kampı ve yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılar, bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırdı.

Çadır kentte can pazarı

Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Gazze kentindeki Şeyh Acleyn Camisi yakınında, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır hedef alındı. Saldırıda Ali Şamleh ve Nasır el-Lavh hayatını kaybetti.

Savaştan kaçan sivillerin kaldığı çadırların vurulması, bölgedeki insani durumun giderek ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cibaliya'da can kaybı arttı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki polis noktasına düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenler arasında Cibaliya Polis Merkezi Müdürü Muhammed Mervan Salim'in de bulunduğu bildirildi.

Han Yunus'ta saldırılar sürdü

Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar da insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.

Han Yunus'ta açılan ateş sonucu Bilal Ebu Musa yaşamını yitirirken, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda biri çocuk olmak üzere iki Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de saldırıların sürdüğü belirtiliyor. Bölgedeki sağlık kaynakları ve yardım kuruluşları, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka uyulması yönündeki çağrılarını yineliyor.

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