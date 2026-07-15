İran'dan dünyayı sarsacak açıklama: Hürmüz Boğazı açılmayacak!

İran ile ABD arasındaki gerilim enerji güvenliğini tehdit edecek yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulacağını açıkladı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan boğaza ilişkin açıklama, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında yeni endişeleri beraberinde getirdi.

"Ya herkes ihracat yapacak ya da hiç kimse"

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Hint Okyanusu'na askeri güç konuşlandırdığı ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almaya çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, ABD'nin saldırgan faaliyetleri sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

"Ya bölgedeki tüm ülkeler petrol ve doğal gazını ihraç eder ya da hiç kimse edemez."

İran, Washington'ın yalnızca Hürmüz değil, kendi çıkarlarına hizmet eden diğer enerji ihracat güzergâhlarının da risk altına gireceğini savundu.

ABD üslerine yeni İHA saldırıları

Öte yandan İran ordusu, "Es-Saika (Yıldırım)" operasyonunun sekizinci aşamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre bölgedeki ABD üslerine yönelik yeni bir intihar tipi insansız hava aracı saldırısı dalgası başlatıldı. İran, misilleme operasyonlarının devam edeceğini ve askeri baskının süreceğini bildirdi.

Enerji piyasalarının gözü Hürmüz'de

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar, uluslararası enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Boğazın uzun süre kapalı kalması ihtimali, petrol ve doğal gaz arzında ciddi aksamalara yol açabileceği yönünde endişeleri artırıyor.