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Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

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Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katılarak projenin daha da anlamlaşmasına katkı sağladılar...

#1
Foto - Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

Beşiktaş'ın 18 yaş altındaki taraftarlarına kulüp üyeliğinin kapılarını açan GenBeşiktaş projesi Düzce'de düzenlenen programla tanıtıldı. Organizasyonda 100 çocuk üyelik kartlarını alarak resmen Beşiktaş ailesine katıldı. 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonla GenBeşiktaş projesi tanıtıldı. BJK Üyelik ve Sicil Kurulu tarafından geliştirilen projeyle, 18 yaş altındaki tüm Beşiktaşlı çocuk ve gençlerin kulübe üye olmasının yolu açıldı. Hem ileride Beşiktaş'la ilgili kararlarda söz sahibi olabilecek gençlerin yetiştirilmesi hem de kulübe aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 18 yaşına kadar tüm çocuklar GenBeşiktaş sistemine üye olabiliyor. Üyeler, kendilerine özel tasarlanan üyelik kartı ile manevi değeri yüksek parçalardan oluşan 'hoş geldin' kitine sahip oluyor. Ayrıca 18 yaşını dolduran GenBeşiktaş üyeleri, indirimli olarak Beşiktaş Genel Kurul Üyeliği'ne geçiş yapabilecek.

#2
Foto - Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

Geceye BJK Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı ile yönetim kurulu üyeleri, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, dernek üyeleri, Beşiktaşlı aileler ve çocukları katıldı.

#3
Foto - Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

Beşiktaş JK Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, projenin camianın uzun yıllardır beklediği önemli çalışma olduğunu belirterek, "Bu akşamın teması GenBeşiktaş. Bizler 2 sene önce üyelik ve sicil kurulu olarak göreve geldiğimizde 30 bin üyeliğin sorunlarını çözdük. Ama hep aklımızda GenBeşiktaş vardı. Çünkü camiamızın uzun yıllardır beklediği bir projeydi. 18 yaş altı çocuklarımızın da kulübe resmi olarak üye olmalarını istedik. Çok heyecanlı ve güzel süreç yaşadık. GenBeşiktaş çok iddialı bir proje olacak. Bırakın Türkiye'yi, dünyanın en iyi çocuk ve gençlik kulüpleri arasında yer alacak. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bunu dışarıdan destek almadan, Beşiktaş'ın kurumsal yapısı içindeki süreçleri işleterek yaptık. Diğer örneklerden ayıran en büyük özellik, hediye edilebilir olmasıdır" dedi.

#4
Foto - Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay ise göreve geldikleri günden bu yana Düzce'de sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade ederek, "Çocuklara, özel bireylere, yaşlılarımıza ve ihtiyaç duyan herkese Beşiktaş'ın adını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bizden önce emek verenlerin taşıdığı bayrağı daha da yukarıda tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Programın sonunda Düzce'de GenBeşiktaş projesine katılan 100 çocuğa üyelik kartları düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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