Çekirdekten yetişiyorlar artık: Düzce'de 100 çocuk GenBeşiktaş ailesine katıldı

Beşiktaş JK Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, projenin camianın uzun yıllardır beklediği önemli çalışma olduğunu belirterek, "Bu akşamın teması GenBeşiktaş. Bizler 2 sene önce üyelik ve sicil kurulu olarak göreve geldiğimizde 30 bin üyeliğin sorunlarını çözdük. Ama hep aklımızda GenBeşiktaş vardı. Çünkü camiamızın uzun yıllardır beklediği bir projeydi. 18 yaş altı çocuklarımızın da kulübe resmi olarak üye olmalarını istedik. Çok heyecanlı ve güzel süreç yaşadık. GenBeşiktaş çok iddialı bir proje olacak. Bırakın Türkiye'yi, dünyanın en iyi çocuk ve gençlik kulüpleri arasında yer alacak. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bunu dışarıdan destek almadan, Beşiktaş'ın kurumsal yapısı içindeki süreçleri işleterek yaptık. Diğer örneklerden ayıran en büyük özellik, hediye edilebilir olmasıdır" dedi.