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15 Temmuz Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan 15 Temmuz mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan 15 Temmuz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "15 Temmuz'da yaşananlar ise dinin ideolojik veya örgütsel aidiyetlerin aparatı haline getirilmesinin ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Arpaguş, sarsılmaz imanıyla tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen milletin, 15 Temmuz 2016'da ülkenin maruz kaldığı hain darbe girişimi karşısında da şanlı bir direniş gösterdiğini vurguladı.

Arpaguş, mesajında, "İstiklal ve istikbalimize kasteden ihaneti büyük bir inanç, cesaret ve kararlılıkla bertaraf ederek vatanına, hürriyetine, dinine ve değerlerine sahip çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

 

15 Temmuz direnişinin, aynı zamanda insanların inanç, duygu ve maneviyatını istismar eden FETÖ'nün kirli yüzünü bütün açıklığıyla ortaya çıkardığını aktaran Arpaguş, "Esasen geçmişten bugüne kitleleri etkileme, sosyal statü kazanma ve taraftar edinme gibi dünyevi saiklerle dinin ve dini değerlerin suiistimal edildiği bilinen bir vakıadır. Tarih, din üzerinden şöhret edinmek, nüfuz üretmek, ideolojik tahkimat yapmak yahut mensubu olunan yapıların prestijini artırmak adına hakikatin istismar edildiğine pek çok kez tanıklık etmiştir. 15 Temmuz'da yaşananlar ise dinin ideolojik veya örgütsel aidiyetlerin aparatı haline getirilmesinin ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Arpaguş, İslam dininin sahih kaynaklara dayanılarak öğretilmesi, toplumun doğru dini bilgiyle buluşturulması ve özellikle gençlerin Kur'an-sünnet ekseninde milli bir şuur kazanmasının, bu topraklardaki beka için hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

 

"Nesillerimizi fitne, tefrika ve istismar odaklarının tuzaklarından ancak bu şekilde koruyabiliriz. Bu sebeple çocuklarımızın duygu ve düşünce dünyalarını kendi medeniyet değerlerimizle şekillendirmeye, onlara feraset, basiret ve karakter kazandırmaya ve iyi bir insan olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar güçlendirilmelidir. Bu vesileyle şanlı direnişin 10. yılında aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum. Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Bu topraklardaki varlığımızın din-ü devlet, mülk-ü millet bütünlüğü içinde ilelebet payidar olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

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