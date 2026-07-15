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Medya Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!
Medya

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

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Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Kemalist-muhalif şarkıcı Haluk Levent'e ilişkin gündeme yeni iddialar geldi. Yılların muhalif şovmeni Uğur Dündar, ulaştığı bilgilerin dosyada "büyük bir tefecilik işi" bulunduğu yönündeki iddiaları işaret ettiğini söyledi.

Kemalist-muhalif şarkıcı Haluk Levent'e ilişkin gündeme yeni iddialar geldi. Yılların muhalif şovmeni Uğur Dündar, ulaştığı bilgilerin dosyada "büyük bir tefecilik işi" bulunduğu yönündeki iddiaları işaret ettiğini söyledi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam ederken bu kez bir iddia duayen gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

 

 

"990 MİLYON LİRA BAHİS OYNADI"

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği iddia edildi.

Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.

Levent'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ederken farklı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

 

UĞUR DÜNDAR'DAN "TEFECİLİK" İDDİASI

Son olarak duayen gazeteci Uğur Dündar, Haluk Levent olayının altından "tefecilik" işinin çıkacağı iddialarına ulaştığını belirtti.

Dündar'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"Haluk Levent olayının altından büyük tefecilik işinin çıkacağına yönelik iddialara ulaştım. Özellikle 60 milyon dolarlık gayrimenkul alım işinin tefecilik amaçlı olduğu öne sürülüyor."

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Yorumlar

Ahmet yüksel

Bu sahtekar hırsız dolandırıcarı yıllardır koruyan kollayan belki de yetiştiren duayenler uğur ustalar değil miydi? 6 şubatta uğurun nasıl yalan dolan kıvırdığını gördük unutmadık.

Savcı bey

Bunlar suç ortakları, paralar toplanırken, yenikten, hiç edilirken iyi devlet yakalayınca kaka. İşte cehape zihniyeti
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