Mustafa Varank: "Akın İpek'in annesi Melek İpek için Hüseyin Çelik aracılık etti"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Yaşar Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Varank'ın iddiaları ile Hüseyin Çelik'in savunmasını kronolojik açıdan ele aldı.

Mustafa Varank, Akın İpek’in annesi Melek İpek için Hüseyin Çelik’in aracılık ettiğini söyledi…

Hüseyin Çelik ise aracılık iddiasından sonra 2 yıl daha parti sözcülüğüne devam ettiğini ifade etti…

Eğer Hüseyin Çelik’in tek savunması bu ise, savunması Mustafa Varank’ın iddialarını geçersiz hale getirmeye yetmez…

Mustafa Varank paylaşımında

“Dershanelerin kapatıldığı, Gezi olaylarının patlak verdiği, 17/25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde, FETÖ ile her alanda mücadele ediyor, gerçek yüzlerini, münafıklıklarını ifşa ediyorduk.

O günlerde hem de Ak Parti çatısı altında Hüseyin Çelik bize gelip: "SİZ NE YAPTIĞINIZI ZANNEDİYORSUNUZ? MELEK ANNE ÇOK ÇOK ÜZGÜN. BÖYLE DEVAM EDERSENİZ BAŞINIZA NE GELECEĞİ BELLİ OLMAZ" diyerek aklınca bizi tehdit etti.

“Melek Anne” diye bahsettiği kişi, FETÖ'nün kasası firari Akın İpek'in annesi idi.” şeklinde beyanda bulundu…

Mustafa Varank 17-25 Aralık sürecinin devam ettiği, Akın İpek’in firari olduğu dönemde bu aracılığın yapıldığını iddia ediyor …

Peki bu dönemler hangi tarihlere tekabül edebilir?…

Gerçekten de Mustafa Varank’ın iddia ettiği tarihten sonra Hüseyin Çelik 2 yıl daha AK Parti sözcülüğünü sürdürdü mü?

17-25 Aralık sürecinin devam ettiği dönem denildiğinde esasen 17 Aralık 2013 tarihinden 15 Temmuz 2016 tarihine kadar devam eden dönem anlaşılır…

FETÖ Saldırganlığı ve bununla mücadele bakımından 15 Temmuz sonrası dönem 15 Temmuz dönemi olarak ifade edilir…

Akın İpek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İpek Koza Operasyonu yapıldığı dönemde firari durumuna düşmüştür…

İpek Koza Grubuna operasyon 1 Eylül 2015 tarihinde yapılmıştır.. Bu tarihten önce Akın İpek firarda değildir…Bu dönem aynı zamanda 17-25 Aralık dönemi olarak adlandırılan döneme tekabül etmektedir…

Operasyonda İpek Koza Grubunun belge, döküman ve kayıtlarına el konulmuş, Melek İpek’in diğer oğlu Cafer Tekin İpek gözaltına alınarak tutuklanmış, operasyon tarihinde yurt dışında olan Akın İpek firari durumuna düşmüştür…

Zaten Melek İpek’in de oğullarına ve grubuna operasyon yapılmasından önce feveran etmesini gerektirecek bir neden de yoktur..

Eğer Melek İpek tarafından bir feveran yapılmış ve Hüseyin Çelik buna aracılık ettiği gibi bu aracılığı kuvvetlendirmek için iddia edilen tehdit cümlelerini de eklemiş ise, Mustafa Varank’ın beyanlarından bunun 2015 yılının Eylül ayı veya sonrasında yapıldığının iddia edildiği sonucu çıkıyor…

Hüseyin Çelik’in bu iddiaya karşı tek savunması; Bu tarihten sonra 2 yıl daha parti sözcülüğüne devam ettiği iddiasıdır.

Yani Hüseyin Çelik, madem bir FETÖ’cüye aracılık ettim, neden beni 2 yıl daha parti sözcüsü olarak tuttunuz demektedir…

Hüseyin Çelik’in AK Parti sözcülüğünden ayrıldığı tarih 29 Ağustos 2014 tarihidir..

Yani Hüseyin Çelik, Mustafa Varank’ın iddia ettiği tarihten sonra 2 yıl daha parti sözcülüğüne devam etmemiş, tam aksine bahsi geçen olaydan bir yıl önce parti sözcülüğünden ayrılmıştır… 7 Haziran 2015 tarihi itibariyle de milletvekilliği sona ermiştir…

Bu olayın olup olmadığı konusunda tarafların beyanından başka bir delilimiz yok…

Hüseyin Çelik ise savunmasını sadece tarih çelişkisi üzerine bina ediyor… Ancak savunması tarih konusundaki gerçeklere uymuyor…

Sadece tarih çelişkisi iddiası üzerinden değerlendirilecekse de, Mustafa Varank’ın iddiaları tarih bakımından daha tutarlı görünüyor…