Su çiçeği döküntü öncesi de bulaşıyor: Eğer aşı yapılırsa çözüm olur! Önemli uyarı... Tespit edildi

Arslan, hastalık şüphesi bulunan çocukların okul, kreş ve kalabalık ortamlardan uzak tutulmasının hem diğer çocukların hem de toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Su çiçeği belirtileri neler? Su çiçeğinin ilk belirtileri arasında hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı yer alıyor. Bu belirtilerin ardından vücutta kırmızı döküntüler oluşuyor. Döküntüler kısa süre içerisinde içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşerek yoğun kaşıntıya neden olabiliyor. Vücutta aynı anda hem yeni oluşmuş kabarcıkların hem de kabuklanmış döküntülerin görülmesi, su çiçeğinin tipik özellikleri arasında bulunuyor.