Gardıroptaki küf kokusunu yok eden öyle bir şey ki şaşırtacak: Rutubeti şıp diye kesiyor!
Gardıropta oluşan küf kokusunu doğru adımlarla tarihe karıştırabilirsiniz...
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Gardıropta oluşan küf kokusunu doğru adımlarla tarihe karıştırabilirsiniz...
Gardıropta oluşan küf kokusunu parfüm ya da koku gidericilerle maskelemek yalnızca kısa süreli bir çözüm sunuyor. Kalıcı ferahlık için asıl yapılması gereken, kokunun kaynağı olan nem ve küf oluşumunu ortadan kaldırmak. Uzmanlar, gardıroptaki nemi kontrol altına almaya yönelik doğru adımların, küf kokusundan kalıcı olarak kurtulmanın en etkili yöntemi olduğunu belirtiyor. İşte gardırobunuzdaki küf kokusunu tamamen gidermeye yardımcı olacak en etkili çözüm…
Küf, özellikle fark edilmeyen alanlarda oluşmaya başladığında evde can sıkıcı ve zararlı sorunlardan biri haline gelebilir.
Özellikle küf oluşumunda gözden kaçan yerlerden biri olan gardıroplar ve dolaplar, eğer erkenden müdahale edilmezse kıyafetlerde küf sporları üretmeye ve kötü koku meydana gelmesine neden olabilir.
Bu soruna karşılık ise temizlik uzmanları herkesin bilmesi gereken pratik 5 temizlik tüyosu paylaşarak, gardırop ve dolaplardaki küf sorununu kökten çözmenin formülünü verdi.
Küf; nem, yetersiz havalandırma ve organik maddelerin birleşimi nedeniyle gardırop ve dolaplarda meydana gelebilir ve hızla çoğalır. Bu durum, özellikle evinizi sıcak tutmaya çalıştığınız soğuk aylarda daha da kötüleşir.
Yüksek nem oranına sahip yerlerde, soğuk yüzeylerde oluşan yoğuşmada ve nemli kıyafetlerde küf oluşabilir. Bu durum, küf sporlarının çoğalması için mükemmel bir ortam hazırlayarak kıyafetlerde, duvarlarda ve raflarda küf oluşumuna yol açar.
Uzmanların en çok kullandığı çözümlerden biri, küf oluşmadan önce nemi emmeye yardımcı olan iki doğal malzeme kullanmaktır. Bu malzemeler ise pişmemiş pirinç ve limon esansiyel yağıdır.
Temizlik uzmanları, bol miktarda pişmemiş pirinci büzgülü bir torbaya koyarak gardıropun içerisine yerleştirmenin, dolap içlerinde meydana gelecek küflenmeyi önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor.
Aynı zamanda birkaç damla limon esansiyel yağını da pirinç dolu kaseye damlatarak kıyafetlerin kokusunu tazeleyebilirsiniz. Pirinç, havadan ve diğer malzemelerden nemi emerek kuru bir ortamın oluşmasına yardımcı olur.
Uzmanlar, bu yöntem için "Pirinç emici bir özelliğe sahip olduğundan dolayı bu yöntem oldukça etkilidir.
Pirinç havadan kokuları emerken kokuları da kolayca içine çekecektir" diyor.
Ayrıca "Pirincin içine biraz uçucu yağ eklemek iyi bir fikirdir çünkü bu sayede pirinç, emdiği kötü kokuları maskelemek için hoş bir koku yayacaktır" diyerek pirinç dolu kaseye limon esansiyel yağı eklemenin önemini de vurguladı.
Pirinç yalnızca nemi emmekle kalmaz, aynı zamanda kalıcı kokuları da giderir. Daha da iyisi, dolaplarda iki ila üç aya kadar bırakılabilir.
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