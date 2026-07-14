Ahbap’a operasyon sonrası yeniden gündem oldu! Kamera önünde gözyaşı kamera arkasında kahkaha
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2023 yılında yaşanan asrın felaketinin ardından deprem yardımları ve ekran önündeki tavırlar tartışılmaya devam ediyor; Haluk Levent’in kurduğu Ahbap derneğine yönelik ödenek iddialarının yanı sıra, gazeteci Uğur Dündar ve ekibinin yayın sonrasındaki neşeli anlarına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye 2023 yılında meydana gelen depremle asrın felaketini yaşarken, aradan geçen süre zarfında yeni gerçekler ortaya çıkıyor.
CHP’ye yakın kesimin deprem yardımlarını yönlendirdiği Haluk Levent’in paraları buharlaştırdığı ifşa olurken, acının yaşandığı günlerde solak Ece Üner ve Uğur Dündar’ın kameralar karşısındaki hüzünlü halleri ve kamera arkasındaki sevinçli halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Söz konusu görüntülerde Uğur Dündar, deprem bölgesinde duygusal konuşma yapıp gözyaşı döküyordu.
Ardından yayın kesilmiş ve Dündar ile ekibinin gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.
Dündar ve arkadaşları gözyaşlarını anında unutmuş ve kahkahalarla konuşmaya başlamışlardı.
Ahbap’ın deprem üzerinden rant devşirip işin arka planında insanların acılarıyla ilgilenmediği ve paraların kumara gittiği iddiaları gündemdeyken, Dündar ve saz arkadaşlarının da depremzedelere ağlar gibi yapıp arkada kahkaha atmaları yine akıllara geldi.
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