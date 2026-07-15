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Avrupa Muhalif Gazeteci Uyuşturucu Satarken Yakalandı!
Avrupa

Muhalif Gazeteci Uyuşturucu Satarken Yakalandı!

Yeniakit Publisher
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Muhalif Gazeteci Uyuşturucu Satarken Yakalandı!

İspanya'da hükümete yönelik sert eleştirileriyle tanınan muhalif gazeteci Carlos Benítez, düzenlenen polis operasyonunda uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalandı.

İspanya'da hükümete yönelik sert eleştirileriyle tanınan muhalif gazeteci Carlos Benítez, düzenlenen polis operasyonunda uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalandı.

Olay, Madrid'in Lavapiés semtinde meydana geldi. İspanyol Ulusal Polisi'nin bir süredir yürüttüğü narkotik soruşturması kapsamında takip edilen Benítez'in, sokak düzeyinde kokain ve sentetik uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüldü. Operasyonda gazetecinin üzerinde satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Polis kaynakları, şüphelinin gözaltına alındığını ve hakkında uyuşturucu ticareti ile suç örgütüyle bağlantı iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Dijital materyallerine de inceleme yapılmak üzere el konulduğu belirtildi.

Benítez'in avukatları ise müvekkillerinin suçlamaları reddettiğini, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olmadığını savunarak gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Soruşturma devam ederken, İspanyol savcılığının önümüzdeki günlerde gazetecinin tutuklu yargılanmasını talep edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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