Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Adapazarı'ndan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti.09 Ocak 2019 Çarşamba 16:53
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazafa otobüs sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı.
Otobüs, bariyerlere çarparak durabildi
Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun (55) kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi.
Sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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