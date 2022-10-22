Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! 15 kişi hayatını kaybetti, 40 da yaralı var
Hindistan'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Feci kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Hindistan'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Feci kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Yetkililer, kazanın Uttar Pradesh eyaletine giden otobüsün bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kazada 60 kişinin bulunduğu otobüsteki 15 kişinin öldüğünü belirten polis yetkilisi Navneet Bhasin, "40'a yakın yaralı var." dedi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve gece boyunca kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.