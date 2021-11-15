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Yerel Yola fırlayan çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti!
Yerel

Yola fırlayan çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yola bir anda fırlayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin ayağının üzerinden otomobil geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:08:00 -
Yola fırlayan çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde annesi ile yolda yürüdüğü sırada bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin ayağının üzerinden otomobil geçti, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokağa dönüş sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Güneş B. isimli birinci sınıf öğrencisinin ayağı üzerinden 48 AD 332 plakalı otomobil geçti.

Yola bir anda fırladı

Annesi ile yolda ilerlerken yola bir anda fırladığı öğrenilen çocuğun yaralanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

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