Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkili oluyor
Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarısı Bingöl’de kendini gösterdi. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Bingöl- Elazığ yolu kurucu mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı kendini gösterdi.
Özellikle kar yağışının yoğun olduğu Bingöl-Elazığ karayolu kuruca mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Bölgeye sevk edilen iş makineleri kar küreme çalışmalarına başladı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Bölge genelinde havanın çok bulutlu; orta ve kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde (1600 metre rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir"