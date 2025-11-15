  • İSTANBUL
Gündem Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkili oluyor
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarısı Bingöl’de kendini gösterdi. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Bingöl- Elazığ yolu kurucu mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’de yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı kendini gösterdi.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu Bingöl-Elazığ karayolu kuruca mevkiinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri kar küreme çalışmalarına başladı.

 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bölge genelinde havanın çok bulutlu; orta ve kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde (1600 metre rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir"

