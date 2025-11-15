  • İSTANBUL
Bakanlıktan kritik uyarı: Yenilenmiş telefon alacaklar dikkat!

Ticaret Bakanlığı, artan tüketici şikayetleri üzerine yetkili yenileme merkezine inceleme başlatarak vatandaşları yalnızca belgeli firmalardan alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Yenilenmiş cep telefonu ticareti yapan bir firma hakkında CİMER ve e-Devlet üzerinden yapılan yoğun şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ise yenilenmiş cep telefonu alınırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında tüketici şikayetlerinin artması üzerine inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu şirketin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olduğu ve yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden ulaştırdığı şikayetlere ilişkin şunlar kaydedildi: " Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularında; kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır."

Bakanlık, söz konusu şirket hakkında Ticaret Müfettişleri tarafından yürütülen inceleme ve denetimlerin sürdüğünü belirtti.

YENİLEME YETKİ BELGESİ UYARISINDA BULUNDU

Bakanlık ayrıca vatandaşlara yenilenmiş ürün satın alırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri ve yaşanabilecek mağduriyetlerde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

