Şanlıurfa’da başıboş köpekler dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti. Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca şoka uğradı ve durumu jandarmaya bildirdi.

"Kız çocuğuna da saldırdılar can güvenliğimiz yok"

Maddi zarara uğrayan Akkuş, köpeklerin birkaç gün önce bir kız çocuğuna da saldırdığını belirterek isyan etti. Akkuş, "Çocuklarımız ve hayvanlarımız tehlike altında. Can güvenliğimiz kalmadı. Yetkililer bu başıboş köpekleri bir an önce toplamalı ve acil önlem almalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, mahalle sakinleri köpek saldırıları nedeniyle büyük korku yaşadıklarını aktardı. Telef olan 5 koyun, iş makinesi ile kazılan çukura gömüldü.

Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.