Gıda faciasında ölen anne ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 12 Kasım da gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi.