Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı. Kadının, kutsal mekânda ibadetin ortasında çevresindeki gençler hakkında “Nasıl yakışıklılar biliyor musun?” demesi, “Bunlar provokatör mü manyak mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu tavrın kutsal mekânın ruhuna aykırı olduğunu savunurken, kimileri de bu tür paylaşımların “toplumu gerecek bilerek yapılmış hareketler olabileceğini” öne sürdü.