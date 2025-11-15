Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Zekeriya Yapıcıoğlu

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuk oluyor.

Terörsüz Türkiye süreci hangi aşamada? Hangi yeni adımlar atılacak? Öcalan’la görüşme, Demirtaş’ın tahliyesi ve PKK’lılara af tartışmasına nasıl bakıyor? Kemalist dayatmalara karşı neler yapılabilir? Yeni Anayasa, Cemevlerine statü ve gündeme dair onlarca soru... Muharrem Coşkun soracak, Zekeriya Yapıcıoğlu cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

