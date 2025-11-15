  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

ABD’de Epstein davası savaşı Trump karşı atağa geçti

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Pentagon’da F-35 endişesi büyüyor: “Çin teknolojiye erişebilir” iddiası

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Zekeriya Yapıcıoğlu
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Zekeriya Yapıcıoğlu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Zekeriya Yapıcıoğlu

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu konuk oluyor.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuk oluyor.

Terörsüz Türkiye süreci hangi aşamada? Hangi yeni adımlar atılacak? Öcalan’la görüşme, Demirtaş’ın tahliyesi ve PKK’lılara af tartışmasına nasıl bakıyor? Kemalist dayatmalara karşı neler yapılabilir? Yeni Anayasa, Cemevlerine statü ve gündeme dair onlarca soru... Muharrem Coşkun soracak, Zekeriya Yapıcıoğlu cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=4Vyvtf9tcP8

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından "yakışıklı çocuklar" videosu
Gündem

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Kabe’de tavaf ederken kendini videoya çekip sosyal medyada paylaşan bir kadının sözleri büyük tepki topladı.
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23